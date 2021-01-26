Gökhan Güneş kimdir? Gökhan Güneş kaç yaşında, nereli?
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Gökhan Güneş kimdir? Gökhan Güneş kaç yaşında, nereli?

26.01.2021 18:18 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:22
Gökhan Güneş kimdir? Gökhan Güneş kaç yaşında, nereli?

Son günlerde gündeme gelen isimlerden Gökhan Güneş kimdir? Gökhan Güneş kaç yaşında, nereli?

BBC'nin haberine göre, İstanbul Başakşehir'de, 20 Ocak'ta işyerine gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan elektrik işçisi Gökhan Güneş, bu sabah evine döndü. İşte Gökhan Güneş hakkında detaylar...

GÖKHAN GÜNEŞ KİMDİR?

Gökhan Güneş,Başakşehir'de elektrik işçisi olarak çalışıyordu. ESP'li olan Gökhan Güneş'ten 20 Ocak'tan bu yana haber alınamıyordu. Kaçırılma anının görüntülerine ulaşılan Gökhan Güneş ile ilgili olarak günlerdir eylemler yapılıyor, ailesi Emniyet ve Savcılık nezdinde girişimlerde bulunuyordu.

Emniyet yetkililerinin Gökhan Güneş'in ailesine "oğlunu teslim edeceğiz" dediği öğrenilmişti.

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