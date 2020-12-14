Gökhan Göktürk kimdir? Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk kimdir, nerelidir?

TFF 1. liginin bir üyesi olan Adana Demirspor'un, Giresunspor'un mağlubiyeti sonrasında takımın teknik direktörü Ümir Özat'ın istifa ettiği duyurulmuştu. Başkan Murat Sancak sportif direktörlüğü konumuna Gökhan Göktürk'ün getirildiğini duyurdu. Peki Gökhan Göktürk kimdir? Gökhan Göktürk daha önce hangi takımlarla çalıştı?

TFF 1. liginde Adana Demirspor'un Giresun Spor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ümit Özat istifasını bildirerek iznini istemişti. Başkan Murat Sancak son yaptığı açıklamada Ümit Özat'ın istifasını kabul ettiğini ve ona emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini açıkladı. Boş kalan konumlara ise kimin getirileceği merak ediliyordu. Başkan Sancak teknik direktörlük görevine Cüneyt Dumlupınar'ı ve sportif direktörlük görevine ise Gökhan Göktürk'ün getirildiğini açıkladı. Peki Gökhan Göktürk kimdir?

GÖKHAN GÖKTÜRK KİMDİR?

Adana Demirspor'da Sportif Direktör Halil Bahar'ın yerine Gökhan Göktürk getirildi. Başkan Murat Sancak açıklamasında "Adana Demirspor Sportif Direktörlüğüne tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk atanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun."ifadelerini kullandı. Gökhan Göktürk bundan önce Galatasaray Futbol Akademisi İdari Menajeri olarak görev yapıyordu. GS Futbol Akademisi İdari Menajeri olduğu senelerde Adana Demirspor alt yapısıyla da çalışmıştır. Adana Demirspor alt yapısı olan "Mavi Şimşekler'in" başında uzun süre görev alan Göktürk, orada kazandığı büyük başarıları şimdi de Adana Demirspor'un sportif direktörlüğü görevinde göstermesi bekleniyor.