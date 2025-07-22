Gökhan Erdem kimdir? Gökhan Erdem kaç yaşında, mesleği ne?

Gökhan Erdem kimdir? Gökhan Erdem kaç yaşında, mesleği ne?
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Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in ardından, Türkiye'nin uzaydaki varlığını sürdürecek yeni isim Gökhan Erdem olacak. Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Gökhan Erdem, uzay yolculuğunu tamamen bireysel girişimiyle gerçekleştirecek. Peki, Gökhan Erdem kimdir? Gökhan Erdem kaç yaşında, mesleği ne?

Gökhan Erdem, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard isimli yeniden kullanılabilir roket ile uzaya çıkacak. Bu sistem, yörünge altı insanlı uçuşlar için tasarlandı ve tamamen otonom bir şekilde çalışıyor. NS-34 kod adıyla anılan görevde Erdem'e beş farklı yolcu eşlik edecek. Peki, Gökhan Erdem kimdir? Gökhan Erdem kaç yaşında, mesleği ne?

TÜRKİYE'NİN UZAY VİZYONUNA BİREYSEL DESTEK

Erdem'in bu yolculuğu, tıpkı Tuva Cihangir Atasever'in görevinde olduğu gibi yörünge altı düzeyde gerçekleşecek. Ancak bu kez kamu desteğinden bağımsız bir girişim söz konusu. Bu yönüyle Erdem, Türkiye'nin uzay vizyonunu yalnızca kamu kurumlarıyla değil, bireysel inisiyatif ve girişimcilikle de ileri taşıma misyonunu üstleniyor.

Gökhan Erdem, yolculuğa dair yaptığı açıklamalarda, çocukluk yıllarından bu yana uzaya duyduğu ilgi ve hayranlığı dile getirdi. Uzay teknolojilerindeki ilerlemeleri dikkatle takip ettiğini belirten Erdem, "Uzayın sadece bir yer değil, bir gelecek olduğu düşüncesi beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

GÖKHAN ERDEM KİMDİR?

2023 yılında Bursa'da düzenlenen 34. Astronot Kongresi'nin bu kararındaki etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Erdem, burada tanıştığı astronotların cesaret verici tutumlarından etkilendiğini aktardı. Rus kozmonotlar Oleg Artemyev, Anton Şkaplerov ile Amerikalı astronotlar Michael Lopez Alegria ve Victor Glover gibi isimlerin desteğini süreç boyunca hissettiğini dile getirdi. En çok ise mikro yerçekimi deneyimini ve Dünya'yı uzaydan görme anını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Gökhan Erdem hakkında henüz detaylı biyografi bilgileri açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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