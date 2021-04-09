Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ye 4 milyonluk sürpriz! Sevinçten havalara uçtu

Futbolcu Gökhan Çıra, 37 yaşına basan sosyal medya fenomeni eşi Selin Ciğerci'ye sürpriz yaptı. Çıra, Ciğerci'ye dört milyon TL değerinde bir araba hediye etti.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci bugün 37'nci yaşını kutladı. Arkadaşlarıyla birlikte küçük bir kutlama yapan Ciğerci, eşinin sürpriziyle sevinçten havalara uçtu.

2019 yılında Selin Ciğerci ile nikah masasına oturan Gökhan Çıra, son model bir araba hediye etti. Sürpriz karşısında çok mutlu olan Ciğerci, Çıra'ya sarılıp teşekkür etti.

ARACIN DEĞERİ 4 MİLYON LİRA

Gökhan Çıra'nın eşine aldığı son model otomobilin 4 milyon TL olduğu öğrenildi. En son Tuzlaspor'da top koşturan Çıra, yaşadığı sakatlık sonrası futbol sahalarından uzak kalmıştı.