Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan nereli, kaç yaşında? Gökhan Alkan hangi dizilerde oynadı?
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Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan nereli, kaç yaşında? Gökhan Alkan hangi dizilerde oynadı?

09.11.2020 18:36 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:40
Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan nereli, kaç yaşında? Gökhan Alkan hangi dizilerde oynadı?

APAN Star Awards Özel Ödülü; Altın Kelebek Ödülleri En İyi Dizi Çifti Ödülü sahibi Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan nereli, kaç yaşında? Gökhan Alkan hangi dizilerde oynadı?

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987'de İstanbul'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv mühendisliğinden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da aldı. Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı ve sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu. 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi oldu. "Kalp Atışı" adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek en iyi dizi çifti ödülünün sahibi oldular.

GÖKHAN ALKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Adı Rol Notlar

2011 Muhteşem Yüzyıl

2013 Herşey Yolunda Merkez

2013 - 2014 Gurbette Aşk Bir Yastıkta

2014 - 2015 Kocamın Ailesi

2016 - 2017 Seviyor Sevmiyor

2017 - 2018 Kalp Atışı

2019 Zengin ve Yoksul

2020- Yasak Elma

GÖKHAN ALKAN BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1.88

Kilo: 80

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