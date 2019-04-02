Gökçek 40 Saat Sonra Twitter'a Geri döndü: Mansur Yavaş'ın Başarısını Tebrik Ediyorum!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçim sonuçlarının ardından uzun süre sessiz kaldığı Twitter'a geri döndü.

Ankara'da seçimi Mansur Yavaş'ın kazanmasının ardından, sosyal medyayı aktif olarak kullananMelih Gökçek uzun süre sesiz kalmıştı. Gökçek, suskunluğunu bozdu ve Twitter üzerinden seçim dewğerlendirmesi yaptı.

Resmi Twitter hesabından yaklaşık 40 saat sonra paylaşım yapan Gökçek, yerel seçim sonuçları için "Cumhurbaşkanlığı sistemi onaylanmıştır" yorumunu yaptı.