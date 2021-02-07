Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

07.02.2021 14:22 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:26
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, beklenen lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, beklenen lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi. 

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, meteorolojinin Kuzey Ege Denizi için yaptığı lodos fırtınası uyarısı üzerine, bazı hatlardaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Buna göre yarın Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında tarifeli sefer yapılamayacak.


Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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