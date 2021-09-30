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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Genel

Gökçeada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Gökçeada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "01.10.2021 Cuma (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, yapılması planlanan tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Gökçeada seferlerine fırtına engeli
İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Haberler
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