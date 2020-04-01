Gökçeada Devlet Hastanesi'ne kursiyerlerden 900 maske ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından üretilen 900 maske, sağlık personelinin kullanması için Gökçeada Devlet Hastanesi'ne teslim edildi.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından üretilen 900 maske, sağlık personelinin kullanması için Gökçeada Devlet Hastanesi'ne teslim edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, gün geçtikçe Türkiye'de de etkisini artırıyor. Koronavirüs ile mücadelede en büyük görev sağlık çalışanlarına düşerken, sağlık çalışanlarına destek olmak isteyen Gökçeada Hak Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri, 900 adet maske üretti. Maskeler, Gökçeada Devlet Hastanesi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA