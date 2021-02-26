Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 1'i öldü, 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor (2)
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Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 1'i öldü, 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor (2)

26.02.2021 22:07 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:10
Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 1'i öldü, 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor (2)

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, KAYIP 2 KİŞİ ARANIYORÇanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, saat 18.37'de Laz Koyu önlerinde içerisinde 5 kişi bulunan özel bir fiber teknenin batması sonucu, teknedeki 5 kişiden 2'si yüzerek karaya çıktı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, saat 18.37'de Laz Koyu önlerinde içerisinde 5 kişi bulunan özel bir fiber teknenin batması sonucu, teknedeki 5 kişiden 2'si yüzerek karaya çıktı. Olay mahalline 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu bulunan 3'üncü kişinin ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Kayıp 2 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.

Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale),


Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 1'i öldü, 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vural BOZOK

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