Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2'si aranıyor
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Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2'si aranıyor

26.02.2021 20:58 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:18
Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2'si aranıyor

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde, içerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde, içerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. 3 kişi kurtarılırken, kayıp 2 kişi aranıyor. 

Olay, akşam saatlerinde Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde meydana geldi. Balık tutmak için denize açılan 5 kişinin içerisinde bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Olayın ardından 3 kişi kurtarılırken, kayıp 2 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vural BOZOK

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