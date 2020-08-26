Gökçe Bahadır o soruya kaçamak cevap verdi Oyuncu Gökçe Bahadır'ın marka yüzü olduğu Alfemo'nun yeni sezon lansmanı Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Bahadır'a, Şevval Sam'ın "Kadına şiddet uygulayan isimlerle aynı dizide rol almam" çıkışı hakkında ne düşündüğü soruldu

Lansman öncesi konuşan Gökçe Bahadır "Mobilya seçimi kadınların kendilerini yansıtmaları için en iyi araçlardan biridir. Bende kendi evimde değişiklikler yapmayı ve kendimi yansıtmayı çok seviyorum. Pandemi döneminde de kendi evimde dekorasyon ve mobilya konusunda değişiklikler yaptım" dedi.





'KURALLARA UYMALIYIZ'

Pandemi dönemini herkes gibi evinde geçirdiğini söyleyen Gökçe Bahadır, "Yeniden eve kapanmamak için kurallara sıkı şekilde uymalıyız" ifadelerini kullandı.

'BU TARTIŞMAYA DAHİL OLMAK İSTEMİYORUM'

Bahadır'a, Şevval Sam'ın, "Kadına şiddet uygulayan isimlerle aynı dizide rol almam" çıkışı soruldu. Güzel oyuncu bu soruya, "Ben isimler üzerinden yapılan tartışmalara dahil olmak istemiyorum" cevabını verdi.& ;





Bahadır işlerinin yeniden açılmaya başladığını söylerken, "Umarım her şey pandemiden önceki dönemden iyi olur, herkes sağlıkla işinin başına geçer" diyerek sözlerini noktaladı.& ;





Kaynak: Snob Magazin