Gökçe Akyıldız boşandı mı? Gökçe Akyıldız eşi kim? Gökçe Akyıldız dizileri!
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Gökçe Akyıldız boşandı mı? Gökçe Akyıldız eşi kim? Gökçe Akyıldız dizileri!

15.03.2021 20:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:54
Gökçe Akyıldız boşandı mı? Gökçe Akyıldız eşi kim? Gökçe Akyıldız dizileri!

Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterine hayat veren Gökçe Akyıldız boşandı mı? Gökçe Akyıldız eşi kim? Gökçe Akyıldız dizileri! Detaylar haberimizde.

Fatih Harbiye ve Kırgın Çiçekler dizisinde izlediğimiz Gökçe Akyıldız boşandı mı? Gökçe Akyıldız eşi kim? Gökçe Akyıldız dizileri! Gökçe Akyıldız eşi kim? Gökçe Akyıldız dizileri!

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR?

Gökçe Akyıldız (d. 30 Ekim 1992, Sinop), Türk oyuncudur. 30 Ekim 1992 yılında Sinop'ta doğdu. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğudur. Çocukluk döneminde oyunculuğa olan ilgisini belli eden Gökçe Akyıldız'ın ilk reklam filmi bir siyasi parti reklamıdır. 2002 yılında yayınlanan Bir Tutam Baharat filminde Saime karakterini canlandırmıştır. Daha sonra STV ekranlarında yayınlanan Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma ve Beşinci Boyut gibi dizilerde yer almıştır. 2005 yılında farklı bir çalışma ile Zeynep dizisinde yer almıştır. 2006 yılında Ezo Gelin dizisinde Tekgül karakterini canlandırmıştır. Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama gibi yapımlarda da kamera karşısına geçmiştir. 2011 yılında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi ile asıl çıkışını yakalamış ve sonraki süreçte Kötü Yol, Bizim Okul gibi dizilerde yer almıştır. 2013 yılında başlayan Fatih Harbiye dizisinde Aslı karakterini canlandırmış. Dizi 2014 yılında final yapmıştır. atv ekranlarında yayınlanan ve 12 Mart 2018'de sona eren Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterini canlandırdı. Ayrıca Lipton reklamında oynamıştır.

GÖKÇE AKYILDIZ EŞİ KİM? GÖKÇE AKYILDIZ BOŞANDI MI?

Başarılı oyuncu 2017 yılında Mustafa Özyurtlu ile evlendi. Çift 2020 yılında yollarını ayırdı. Çiftin oğulları bulunmaktadır.

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