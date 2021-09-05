Gökçe Akyıldız 3 yıl sonra setlere dönüyor
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Gökçe Akyıldız 3 yıl sonra setlere dönüyor

Gökçe Akyıldız 3 yıl sonra setlere dönüyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Gökçe Akyıldız 3 yıl aradan sonra setlere dönüyor.

Gökçe Akyıldız 3 yıl aradan sonra setlere dönüyor. Oğlu Ömer'in doğumuyla mesleğine ara verip bebeğini büyütmek isteyen oyuncu, ünlü şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı "Akif" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide Ersoy'un kızı Cemile rolünü canlandıracak olan Akyıldız, şu sıralar bol bol tarih kitapları ve ünlü şairin hayatını okuyor.

5 milyonluk anlaşma

Müzik çalışmalarının yanı sıra reklam projeleriyle de adından söz ettiren Hadise, bir şampuan markasının yüzü olacak. Yeni reklam filmi için ekim ayında kamera karşısına geçecek olan şarkıcı, markayla yüksek bir bütçeye el sıkıştı. Aldığım duyuma göre Hadise 5 milyon TL'ye anlaştı.

Adını dünyaya duyuracak

Sedat Mert, dünyaca ünlü araç markasının yüzü oldu. Çekimleri için Hollanda'ya giden oyuncunun reklam filmleri yakında tüm dünyada yayınlanacak.

Oyuncu Sedat Mert, adını dünyaya duyurmaya hazırlanıyor. Mert, BMW ve BMW-M genel merkezi Almanya üzerinden yeni reklam çekimleri için uluslararası havuz üzerinden yapılan aktör seçmelerine katıldı. Birçok oyuncu arasından seçilen Mert, Hollanda'da kamera karşısına geçti. 4 versiyonu olan reklam filmlerinin yanında İspanya'da da fotoğraf çekimi gerçekleşti. Çekimlerde ünlü oyuncuya Daisy van Belzen ve Zairah Janssen isimli modeller eşlik etti. BMW-M serisiyle 5 yıllık sözleşme imzalayan Sedat Mert'in reklam filmleri yakında tüm dünyada gösterilecek. BMW'nin Türkiye ayağının tanıtımını ise bir süredir Beren Saat yapıyor.

Gökçe Akyıldız 3 yıl sonra setlere dönüyor

Kaynak: Hürriyet

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