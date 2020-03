GOG ve Itch.io'da Toplamda 50'nin Üzerinde Oyun Ücretsiz Corona virüsünün hayatımızı ele geçirdiği şu günlerde, evde zaman geçirmek için yapabileceğimiz en eğlenceli aktivitele

Corona virüsünün hayatımızı ele geçirdiği şu günlerde, evde zaman geçirmek için yapabileceğimiz en eğlenceli aktivitelerden bir tanesi de bilgisayar oyunları.

Daha önce oyunları ücretli olarak alabileceğiniz GOG ve Itch.io, platformlarında bulunan pek çok oyunu, ücretsiz olarak oyunseverlerle buluşturuyor. GOG, bahar indiriminin bir parçası olarak oyunları ücretsiz olarak sunarken aynı zamanda her iki şirket de Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde kalan kişilere destek olmak amacıyla oyunları ücretsiz olarak oyunseverlerle buluşturuyor.

Her iki platformda toplamda 50'nin üzerinde ücretsiz oyunu indirmek mümkün. Oyunları indirebilmeniz için hem GOG'da hem de Itch.io'da hesap oluşturmanız gerekiyor. Daha önce bu platformlarda kullanıcı hesabınız bulunmuyorsa, yeni hesap oluşturmak son derece basit. Ardından herhangi bir ek uygulamaya ihtiyaç duymadan, oyunları ücretsiz olarak rahatlıkla indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

İşte Ücretsiz İndirebileceğini Oyunlardan Bazıları

Gwent

GOG platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu oyun, The Witcher III: The Wild Hunt için yan oyun olarak çıkarıldı. Oyun severler tarafından çok sevilen Gwent, kısa sürede yan oyun olmaktan çıktı ve kendisi bir oyun oldu.

Beneath a Steel Sky

GOG platformundan ücretsiz indirebileceğini bir diğer oyun olan Beneath a Steel Sky, bir macera oyunu. Kafa karıştıran bulmacaları seviyorsanız, bu oyun tam size göre.

Where the Water Tastes Like Wine

Itch.io platformundan indirebileceğiniz Where the Water Tastes Like Wine ise interaktif bir hikaye deneyimi sunuyor. Oyunun kahramanı, büyük kriz sırasında, insanlarla konuşup deneyimlerini paylaşarak, ülkeyi dolaşan bir otostopçu.

Yukarıda belirtilen oyunların haricinde, indirebileceğiniz daha pek çok oyun seçeneği bulunuyor. Bütün oyun seçeneklerine GOG ve Itch.io resmi internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.