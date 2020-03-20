GOG ve Itch.io'da Toplamda 50'nin Üzerinde Oyun Ücretsiz
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› GOG ve Itch.io'da Toplamda 50'nin Üzerinde Oyun Ücretsiz - Haber
Teknoloji

GOG ve Itch.io'da Toplamda 50'nin Üzerinde Oyun Ücretsiz

Corona virüsünün hayatımızı ele geçirdiği şu günlerde, evde zaman geçirmek için yapabileceğimiz en eğlenceli aktivitele

20.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:34
GOG ve Itch.io'da Toplamda 50'nin Üzerinde Oyun Ücretsiz

Corona virüsünün hayatımızı ele geçirdiği şu günlerde, evde zaman geçirmek için yapabileceğimiz en eğlenceli aktivitelerden bir tanesi de bilgisayar oyunları.

Daha önce oyunları ücretli olarak alabileceğiniz GOG ve Itch.io, platformlarında bulunan pek çok oyunu, ücretsiz olarak oyunseverlerle buluşturuyor. GOG, bahar indiriminin bir parçası olarak oyunları ücretsiz olarak sunarken aynı zamanda her iki şirket de Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde kalan kişilere destek olmak amacıyla oyunları ücretsiz olarak oyunseverlerle buluşturuyor.

Her iki platformda toplamda 50'nin üzerinde ücretsiz oyunu indirmek mümkün. Oyunları indirebilmeniz için hem GOG'da hem de Itch.io'da hesap oluşturmanız gerekiyor. Daha önce bu platformlarda kullanıcı hesabınız bulunmuyorsa, yeni hesap oluşturmak son derece basit. Ardından herhangi bir ek uygulamaya ihtiyaç duymadan, oyunları ücretsiz olarak rahatlıkla indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

İşte Ücretsiz İndirebileceğini Oyunlardan Bazıları

Gwent

GOG platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu oyun, The Witcher III: The Wild Hunt için yan oyun olarak çıkarıldı. Oyun severler tarafından çok sevilen Gwent, kısa sürede yan oyun olmaktan çıktı ve kendisi bir oyun oldu.

Beneath a Steel Sky

GOG platformundan ücretsiz indirebileceğini bir diğer oyun olan Beneath a Steel Sky, bir macera oyunu. Kafa karıştıran bulmacaları seviyorsanız, bu oyun tam size göre.

Where the Water Tastes Like Wine

Itch.io platformundan indirebileceğiniz Where the Water Tastes Like Wine ise interaktif bir hikaye deneyimi sunuyor. Oyunun kahramanı, büyük kriz sırasında, insanlarla konuşup deneyimlerini paylaşarak, ülkeyi dolaşan bir otostopçu.

Yukarıda belirtilen oyunların haricinde, indirebileceğiniz daha pek çok oyun seçeneği bulunuyor. Bütün oyun seçeneklerine GOG ve Itch.io resmi internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde 'Evinizde kalın' uyarıları dikkate alınmıyor Haber
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar Haber
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Haber
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı
Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!
Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Vladimir Putin İçişleri Bakanı
Magazin Defne Samyeli Fahrettin Koca Yılmaz Erdoğan Mustafa Sandal
Spor Falcao Okan Buruk Ersun Yanal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: GOG ve Itch.io'da Toplamda 50'nin Üzerinde Oyun Ücretsiz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 15:13:47. #1.14#
title