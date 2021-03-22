Godzilla Esports Kabasakal Online ile sponsorluk anlaşması imzaladı
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Godzilla Esports Kabasakal Online ile sponsorluk anlaşması imzaladı

22.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:30
Godzilla Esports Kabasakal Online ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Kabasakal Online, Godzilla Esports'un destekçisi olacak!

Son zamanlarda isminden sıkça bahsettiren Godzilla Esports ile yayıncılara destekleri ile tanıdığımız epin firması Kabasakal Online sponsorluk anlaşması imzaladı. Son günlerde ekibine yeni takımlar ve yayıncılar dahil etmiş ve logosunda revizeye gitmişti. Anlaşma hakkında açıklama yapan kulüp yöneticisi Muhammed M. Türkmen şunları söyledi:

Kabasakal Online firmasından yapılan açıklama ise şu şekilde:

Godzilla Esports'un güncel durumu nedir?

Godzilla Esports 19 Mayıs 2016'da kurulmuş bir espor takımıdır ve çoğunlukla FPS oyunlarında boy göstererek şimdiye kadar 10 adet şampiyonluk elde etmiştir. Birçok kez Zula Süper Lig kapısını zorlamıştır. Şuanda Sabotaj Ligi'nde 2. Sırada yer almakta olup NBA2K'da geçtiğimiz günlerde Türkiye Basketbol Espor Ligi'nde son maçlarını oynamıştı. Hali hazırda Valorant, Sabotaj, NBA2K ve Zula Akademi takımları vardır.

Kaynak: Playerbros

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