God of War PC'ye çıkış yaptı! Steam'de olumlu incelemeler yağdı - Haberler
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God of War PC'ye çıkış yaptı! Steam'de olumlu incelemeler yağdı

God of War PC'ye çıkış yaptı! Steam'de olumlu incelemeler yağdı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Sony'nin PlayStation'a özel 2018 yılında çıkarttı God of War, dün akşam PC'ye çıktı ve Steam'de dünya genelinde olumlu yorumlar yağdı.

God Of War nihayet PC kullanıcıları için Steam'de ve Epic Games Store'da erişime açıldı. God of war, çıkışından 12 saat geçtikten sonra Steam'de 4 bine yakın olumlu inceleme ile %93'lük bir istatistik beğenildi. Ayrıca, SteamDB istatistiklerine göre ise son 24 saatte anlık kullanıcı sayısı 50 bine yaklaştı.

God Of War'un PC'ye çıkışı bilgisayar kullanıcılarını oldukça sevindirdi. Steam'de ve Epic Games'te çıkış yapan Sony'nin yayınladığı God of War'a olumlu incelemeler yağdı.

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NVIDIA DLSS DESTEĞİ

Nvidia DLSS ve Reflex desteği sayesinde God of War'u daha kaliteli ve daha iyi bir performansta oynayabilirsiniz. Nvidia'nın bazı ekran akrtlarında kare hızını arttırmak ve keskin görüntüler elde etmek için Nvidia'nın Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) yapak zeka teknolojisi gücünden yararlanabilirsiniz.

God of War PC sürümü ön yüklemeye açıldı!God of War PC sürümü ön yüklemeye açıldı!

MODLARA İZİN VERİLECEK

Yayıncı Direktör Cory Barlog ve Teknik Üretim Kıdemli Müdürü Matt DeWald, mod konusu gündeme geldiğinde oyunun çıkmakta olan PC sürümü hakkında tartıştılar. Şaşırtıcı bir şekilde, hem Barlog hem de DeWald modlama topluluğunu destekliyor ve modlarla PC oyunları oynamayı tercih ettiklerini bile itiraf ettiler.

God of War PC'de mod kullanımına izin verilecekGod of War PC'de mod kullanımına izin verilecek

God of War PC'ye çıkış yaptı! Steam'de olumlu incelemeler yağdı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Sony'nin PlayStation'a özel 2018 yılında çıkarttı God of War, dün akşam PC'ye çıktı ve Steam'de dünya genelinde olumlu yorumlar yağdı.

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