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Göçük altında kalan maden işçisi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut - Haberler | Güncel
Göçük altında kalan maden işçisi hayatını kaybetti

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Abdullah Utku (38), hayatını kaybetti.

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte İşçi Abdullah Utku (38), hayatını kaybetti.

Gazipaşa'ya 30 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi'ndeki barit madeninde saat 11.30 sıralarında göçük meydana geldi. İşçilerden 7 çocuk babası Abdullah Utku, göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda Utku'nun cansız bedenine ulaşıldı.Abdullah Utku'nun cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut - Son Dakika Haberleri

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