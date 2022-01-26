Göçük altında kalan 3 büyükbaş hayvan kurtarıldı

GEMEREK, SİVAS (İHA) - Gemerek'te brandalı ahırın çatısı kar nedeniyle çökmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan göçük altında kaldı, olay yerine gelen ekipler hayvanları telef olmaktan son anda kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ın Gemerek İlçesi Eğerci Köyünde sabaha karşı yaşandı. Gece saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olması sebebiyle brandalı ahırın çatısında biriken kar kütlesi çatının çökmesine neden oldu. Ahırda bulunan büyük baş hayvanlardan 3 tanesini çatının altında kaldı. Hayvanların sahibi Hüseyin Şahin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan müdahalenin ardından 3 adet büyükbaş telef olmaktan son anda kurtarıldı. - SİVAS