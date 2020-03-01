Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi
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Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'nin mülteci çıkışını serbest bırakması üzerine, "Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz" dedi.

01.03.2020 23:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 00:13
Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi

'nin mültecilerin ülkeden çıkışını serbest bırakması üzerine yaşanan hareketlilik sürerken, (AB) Konseyi Başkanı , sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

' ''I DESTEKLİYORUZ''

Michel açıklamasında, "Avrupa sınırlarını korumak için 'ı destekliyoruz. Durumu daha yakından gözlemlemek için Salı günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi
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