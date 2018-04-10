Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri, Yozgat'ta leyleklerin bulunduğu elektrik direğine izolasyon yaparak, yuvaya elektrik gitmesini engelledi.

ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya, 2015 yılında hayata geçirilen " Göçmen Kuşlar Ölmesin" projesi ile Sivas, Tokat ve Yozgat'ta izolasyona 4 milyon lira harcandı, bu yıl ise 3 milyon liralık yatırım hedefleniyor.

Enerji nakil hatlarında başlatılan 2018 yılı bakım programı çalışmaları sırasında Yozgat'ın Esenli köyünde üzerinde leylek yuvası bulunan bir elektrik direğinde izolasyon çalışması yapıldı.

İşletme bakım ekiplerince yapılan ve iki saat süren çalışmada leylek yuvası bozulmadan direkteki tellere yalıtımlı özel aparatlar yerleştirildi. Çalışmayla yuva elektrikten izole edildi ve leyleklerin telef olmasının önüne geçildi. Çalışmayla kuşların enerji nakil hattında neden olduğu arızaların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, çevreye ve doğaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket etiklerini belirtti.

Kuşların elektrik akımına kapılmasını ve kuş çarpılmaları nedeniyle yaşanan elektrik arızlarını önlemeyi amaçladıklarını hatırlatan Akboğa, şunları kaydetti:

"2015'ten itibaren yaptığımız çalışmalar neticesinde elektrik direklerinde bulunan 6 bin 900 izolatör ile bin 425 trafoya elektrik akımını iletmeyen özel aparatlar yerleştirdik. Yaklaşık 4 milyon lira maliyetli bu çalışmamızla 2 bin 800 elektrik direğine izolasyon uygulaması yaptık. Özellikle göçmen kuşların güzergahı ile kuş popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde bu aparatları monte etme ve izolasyon işlemlerine devam ediyoruz."

Akboğa, 2018 yılında 525 adet trafoya, bin 200 adet elektrik direğine, 3 bin 600 adet izolatöre ve 300 kilometrelik havai hattın bağlantı noktalarına özel aparatların monte edilmesi planlandığını belirterek, "Yapılacak çalışmanın maliyeti yaklaşık 3 milyon lira, 2015 yılından bugüne kadar 7 milyon lira harcama yapmış olacağız." ifadesine yer verdi.