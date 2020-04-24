Göbek mi? Bebek mi? Koronavirüs sebebiyle kendisini eşi Tom Kaulitz ile evde karantinaya alan Heidi Klum, sosyal medya hesabından göbeklerinin açık olduğu bir pozu yayınladı. Klum'un bu karesi tartışma yarattı

Heidi Klum, geçtiğimiz şubat ayında Tokio Hotel grubunun gitaristi Tom Kaulitz ile evlendi. Bütün vakitlerini evde geçiren ikiliden Klum, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşım ile gündeme geldi. Göbeklerinin açık olduğu bir pozu yayınlayan Heidi Klum, paylaşımına "Akşam yemeği çok iyiydi!" notunu düştü. Kimi takipçisi Klum'un paylaşımına "Hamile gibi görünüyorsun" yorumu yaparken, kimisi ise "Bu kadar ne yemiş olabilirsiniz?" diye sordu.



Kaynak: Snob Magazin