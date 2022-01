GLOBAL STARLARA MEYDAN OKUDULAR

Şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen başarılı sanatçı Buray ve Türkiye'nin dünya çapında en çok dinlenen Dj/Prodüktör'ü İlkay Sencan 'Deals With The Devil' parçasıyla dünyaya açıldı. İsveçli söz yazarları Karl Folke Ingemar Ivert, Kian Sang, Hampus William Nerge ve Antoine Emanuel Catolino'nın tarafından kaleme alınan ve İlkay Sencan'ın soundlarıyla harmanlanan Deals With The Devil parçasını, dikkat çekici ve karakteristik vokaliyle ölümsüz bir şarkıya dönüştüren Buray, bu eserle global müzik listelerinde zirveye göz kırptı.

92 ülkede aynı anda yayınlanan 'Deals With The Devil'in klibinde genç yonetmen Cem Kılıç'la çalışan Buray ve İlkay Sencan, Dante'nin ilahi komedyası 'Inferno'dan esinlenilerek çekilen sahnelerde evrensel müziğin özgürlükçü mottolarıyla uluslararası müzikal bir manifestoya imza atmış oldular.