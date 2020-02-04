"Global Game Jam Denizli 2020" büyük ilgi gördü!!

04.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:04

Merkezden açıklanan tema üzerine oyunlarını yapmaya başlayan katılımcılar (oyun geliştiriciler) etkinlik boyunca harika zaman geçirdi.

Peki Global Game Jam Nedir? Dünyanın her yerinde gerçekleşen en büyük oyun geliştirme etkinliğidir. Oyun geliştirmeye odaklanmış geliştiricilerin bir arada bulunduğu ve 48 saatlik sürede oyunlarını bitirip tanıttıkları bir etkinlik türüdür. Başlangıçta kısa bir video ve açılış konuşmasıyla birlikte bir tema açıklanır. GGJ'de yapılan oyunlar tüm ülkelerde aynı temaya bağlı olarak geliştirilir. Oyunlarını bitiren ekipler yaptıkları oyunlarını test sonrası kısa bir video ile tanıtarak etkinliği tamamlamış olurlar.

Tiplay Studio ve Rollic'in sponsorluğu ile şehrimiz Denizli'de düzenlenen Global Game Jam Denizli etkinliğinde katılımcı olarak 30 kişi vardı. Toplamda 7 tane ekip oluştu ve 7 farklı oyun ortaya çıktı. Katılımcıların %90'ı daha önce hiç GGJ etkinliğine katılmadığı gibi böyle bir etkinlikte de bulunmamıştı. Denizli ve katılımcılar için bir ilk olan Global Game Jam artık Denizli'de Tiplay Studio tarafından her yıl gerçekleşecek! Ayrıca Denizli ve diğer Anadolu şehirlerimizde bu tarz etkinlikleri artırıp daha fazla etkinliklere imza atacağız.

GGJ Denizli'de sunum yapan ekipler arasından çok beğenilen oyunlar Rollic tarafından pazar testine alınacaktır. Belirli metriklerin CPI ve Retention sonuçlarının iyi gelmesi halinde oyunun geliştirilmesi için ekiple iletişim halinde olunacaktır. Global Game Jam bir yarışma değildir. Aksine insanların kaynaşıp network edinebileceği, oyun sektörüne meraklı ve oyun yapmaktan keyif alan katılımcıların bir arada olduğu bir etkinliktir.

Global Game Jam Denizli etkinliğinde bizlere destek olan Erbakır Fen Lisesi öğrencilerinden "Tetrapod" ekibine, katılımcılarımıza mentörlük yapıp destek olan Rollic'ten Oyun Yöneticisi Namık Pars'a ve oyun sektörünün duayenlerinden olan Türkiye'yi oyun sektörüyle tanıştıran Mevlüt Dinç'e, bizlere her türlü ekipman desteği ve ev sahipliği yapan Zaferiye Abalıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'ne son olarak Abalıoğlu ailesine çok teşekkür ediyoruz.

Kaynak: Bültenler