Glasgow Merkez Camii güneş enerjisi panelleriyle donatılıyor

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Glasgow Merkez Camii'nden detaylar

Caminin genel sekreteri Irfan Rezzaq ile röportaj GLASGOW - İskoçya'daki en büyük cami olan Glasgow Merkez Camii, yardım kuruluşu Islamic Relief ve Greenpeace tarafından finanse edilen ortak proje sayesinde dünyanın en yeşil camilerinden biri olacak. COP26 iklim konferansı sırasında duyurulan girişimde, karbon emisyonlarını azaltmak ve ibadet binalarını iklim değişikliğine karşı mücadelelerini hızlandırmaya teşvik etmek amaıcyla camiye güneş paneli kurulacak. AA muhabirine açıklamalarda bulunan caminin Genel Sekreteri İrfan Rezzaq, camiye güneş enerjisi panelleri kurduklarını ve bunun enerji tüketimini %23 azaltacağını söyledi.