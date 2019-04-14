Gkv Mezunlar Derneği Yeni Yönetimini Seçti

GKV Mezunları Derneği (GKVMD) düzenlenen olağan genel kurul toplantısında yeni yönetimini belirledi. Başkanlığa Dr. Murat Mıhçıoğlu'nun seçildi.

Mıhçıoğlu yaptığı değerlendirmede, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının gelişmesi ve kalkınması için gerekli her türlü desteği sağlayacaklarını, mezunlar arasında ki koordinasyonu sağlayarak bağları güçlendireceklerini ifade etti.

Kuruluşunun 55.yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları mezunlarını da bir araya getirerek düzenlenen bir birinden farklı organizasyonlarla mezunlar arasındaki bağı güçlendirirken, son olarak Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Mezunlar Derneği de gerçekleştirilen olağan genel kuruluyla yeni yönetimini belirledi. Yeni dönemde başkanlık görevine Dr. Murat Mıhçıoğlu seçilirken, Başkan Yardımcılıklarına M. Salih Özsaraç ve Dr. Ali Kemal Yaman, dernek sekreterliğine Ceyda Yeşilyurt, saymanlığa S. Özgür Muşlu getirildi. Dernek yönetim kurulu asil üyeliğine ise Oğuz Öztaş, Tahir Uçkun, Emel Sayın, Cemil Özsönmez, Ali Küçükbayram, Abdullah Karabiber, Ayşegül Demsoy ve M.Hayri Özüzümcü seçildi. Yedek üyeliklere ise Okan Çayırlı, Sait Can Kılıç, Enes Özkarslı, Adnan Demircioğlu ve Ümit Dai seçilirken denetim kurulu asil üyeliklerine Güher Kutlar, Merih Dai ve Erol Turgay yedek üyeliklere ise Kutlu Şefik Akyol, Mesil Mazlum ve H. Belma Ciğerli seçildi. GKV Mezunları Derneği Başkanı Dr. Murat Mıhçıoğlu yapılan seçim sonrası üyelere teşekkür ederek, Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarından mezun olmanın kendileri için bir ayrıcalık olduğunu, bundan sonraki süreçte mezunlar arasındaki koordinasyonu sağlayarak bağların güçlendirilmesi ve kuruma gerekli desteğin verilmesi için çalışmaların hızla yürütüleceğini ifade etti. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'a da teşekkür eden Mıhçıoğlu, kurumun gelişmesi ve kalkınması için yaşamını ve servetini Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına vakfeden Nüket Ersoy'u örnek alacaklarını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA