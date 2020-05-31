- GKRY'de tehlikeli köpek balığı kıyıda görüntülendi - GKRY'de tehlikeli köpek balığı kıyıda görüntülendi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kıyılarında "sivri burun camgöz" adıyla bilinen köpek balığı amatör balıkçı tarafından görüntülendi.

- GKRY'de tehlikeli köpek balığı kıyıda görüntülendi

LARNAKA - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kıyılarında "sivri burun camgöz" adıyla bilinen köpek balığı amatör balıkçı tarafından görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında birçok bölgede canlı türleri, insan yoğunluğunun azalması ile ortaya çıkmaya başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Limasol ilçesi kıyılarında amatör bir balıkçı tarafından sivri burun camgöz adıyla bilinen ve dünyanın en büyük ikinci balık cinsini görüntüledi. Köpek balığının denizde yüzen kaplumbağayı hedef aldığı anları, Rum amatör balıkçı Michalis Drakoudis cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Sivri burun camgöz, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kırmızı listesine göre Akdeniz'de nesli tükenmekte olan türler arasında.

Kaynak: İHA