Gizli buzlanma kazayı getirdi, otomobil su kanalına düştü

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de gizli buzlanmadan dolayı kayganlaşan yol kazaya sebep oldu. Yol kenarındaki su kanalına düşerek durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Viyadük Altı Dünya Bankası Konutları yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AIL 620 plakalı Lada marka otomobilin sürücüsü E.E., gizli buzlanmada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, bir süre savrulduktan sonra su kanalına düşerek durabildi. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.E., Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ