Gizemli hayırsever borçları ödedi
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Gizemli hayırsever borçları ödedi

28.09.2020 18:31 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:35
Gizemli hayırsever borçları ödedi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gizli bir hayırsever, Şenyurt Mahallesi'nde bulunan bakkalın 100'e yakın müşterisinin borcunu ödedi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gizli bir hayırsever, Şenyurt Mahallesi'nde bulunan bakkalın 100'e yakın müşterisinin borcunu ödedi.

Çarşamba dışında yaşadığı iddia edilen gizemli hayırsever, ilçenin Şenyurt Mahallesi'nde bulunan bir bakkala gelerek veresiye defterini satın aldı. Bakkal sahibi Fatih Uyar, yaklaşık 6 ay ile 1 sene aralığından beri borcu olan insanların borçlarının tamamının hayırsever tarafından ödendiğini söyledi. Uyar, hayırseverin isminin verilmesini ve ödenen borcun miktarının da duyulmasını istemediğini dile getirdi.

Ayrıca Uyar, borçları ödenen vatandaşların bilgilenmesi adına, "21.09.2020 Pazartesi tarihine kadar olan borçlar bir hayırsever büyüğümüz tarafından ödenmiştir. Rabb'im hayrını kabul etsin" yazısını bakkalının önüne astı. - SAMSUN

Gizemli hayırsever borçları ödedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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