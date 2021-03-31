Gizem Uzuner kimdir? Gizem Uzuner biyografisi nedir?

2015 tarihinden itibaren Bloomberg TV kanalında çalışmaya başlamış olan Gizem Uzuner, o yıldan beri çok sayıda ekonomi ile ilgili program sunmuştur. Gizem Uzuner kimdir, kaç yaşında? Gizem Uzuner nereli, mesleği nedir? Gizem Uzuner hayatı ve biyografisi nedir?

2015 tarihinden itibaren Bloomberg TV kanalında çalışmaya başlamış olan Gizem Uzuner, o yıldan beri çok sayıda ekonomi ile ilgili program sunmuştur.Gizem Uzuner kimdir, kaç yaşında? Gizem Uzuner nereli, mesleği nedir? Gizem Uzuner hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GİZEM UZUNER KİMDİR?

Gizem Uzuner Gençtürk 15 Haziran 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Gizem Uzuner 1.75 metre ve kilosu 52 kilogramdır. Burcu ikizlerdir.

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Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim alan sunucu, İktisat Fakültesi mezunudur. Bir süre Amerika ve Yunanistan'da yaşamış ve burada çeşitli şirketlerde görev almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Gedik Yatırım Holding'te çalışmış ve ardından çeşitli lisans eğitimleri almıştır.

2015 tarihinden itibaren Bloomberg TV kanalında çalışmaya başlamış olan Gizem Uzuner, o yıldan beri çok sayıda ekonomi ile ilgili program sunmuştur.

14 Temmuz 2018 tarihinde güzel bir törenle nikah masasına oturmuştur. Mehmet Gençtürk ile evlidir.