Gizem Güven ne zaman evlendi? Gizem Güven boşanıyor mu, ayrıldı mı? Gizem Güven kimdir, kaç yaşında?

Gizem Güven ne zaman evlendi, Gizem Güven kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gizem Güven Siverek Belediyespor takımında forma giyen eşi Caner Turp ile ayrılık kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Peki, Gizem Güven kimdir, kaç yaşında?

GİZEM GÜVEN KİMDİR?



Gizem Güven, 31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 3 yaşındayken reklam filminde rol almasıyla televizyonlarla tanıştı. İlk dizi projesi ise Temiz Aile Temiz Gelecek oldu. Bu projenin ardından İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırdı.

2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteri ile uzun yıllar devam etmiştir. 2006 yılında Sihirli Annem dizisinin bitmesinin ardından Selena dizisinde Leyla karakterini canlandırdı.

İlköğretim eğitimini Özel Koza Kolejinde tamamlayıp, Özel Beykent Koleji Sosyal Bilimler Lisesi'ni kazanarak lise eğitimine burada devam etti. Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü yüzde yüz başarı bursu ile kazandı.

GİZEM GÜVEN VE CANER TURP NE ZAMAN EVLENDİ?

Sihirli Annem dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Gizem Güven, 2020 yılının Eylül ayında 10 yıllık sevgilisi Caner Turp ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

AYRILIK KARARI ALDILAR

Gizem Güven, Siverek Belediyespor takımında forma giyen eşi Caner Turp ile ayrılık kararı aldıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI



Güven, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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