Gittiği Sağlık Ocağında Doktoru Tehdit Eden Tuba Ekinci, Karakolluk Oldu

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde ikamet ettiği Beşiktaş'taki sağlık ocağına gitti. Ekinci, geçirdiği hastalık nedeniyle tedavi olmak istedi. Ancak doktorla geçen sene yaşadığı tartışma nedeniyle gerginlik yaşadı. İkilinin arasındaki tartışma sakinleştirilemeyince olay yerine polis ekipleri geldi.

"SENİ MAUYENE ETMEM"

Ekinci'nin muayene talebini kabul etmeyen doktor, "Sen geçen sene bize bağırdın; seni muayene etmem. Git buradan" diyerek kovdu. Ekinci ise doktora hakaret etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekinci ile Doktor Atlas Kaplan, birbirlerinden şikayetçi olunca savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Taraflar ifadelerinde birbirlerini suçlayıp karşı tarafın cezalandırılmasını istedi. Ekinci hakkında, kamu görevlisine hakaret suçundan, doktor hakkında ise görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı.