Gittiği Sağlık Ocağında Doktoru Tehdit Eden Tuba Ekinci, Karakolluk Oldu
Ünlü sanatçı Tuğba Ekinci, Beşiktaş'ta gittiği bir sağlık ocağında, "Sen geçen sene bize bağırdın; seni muayene etmem" diyen aile hekimini tehdit edince karakolluk oldu
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde ikamet ettiği Beşiktaş'taki sağlık ocağına gitti. Ekinci, geçirdiği hastalık nedeniyle tedavi olmak istedi. Ancak doktorla geçen sene yaşadığı tartışma nedeniyle gerginlik yaşadı. İkilinin arasındaki tartışma sakinleştirilemeyince olay yerine polis ekipleri geldi.
"SENİ MAUYENE ETMEM"
Ekinci'nin muayene talebini kabul etmeyen doktor, "Sen geçen sene bize bağırdın; seni muayene etmem. Git buradan" diyerek kovdu. Ekinci ise doktora hakaret etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekinci ile Doktor Atlas Kaplan, birbirlerinden şikayetçi olunca savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Taraflar ifadelerinde birbirlerini suçlayıp karşı tarafın cezalandırılmasını istedi. Ekinci hakkında, kamu görevlisine hakaret suçundan, doktor hakkında ise görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı.
-
ne olursa olsun doktor bir sene önceki tartışmayı bahane ederek hastaya senı muayene etmem deme lüksü yoktur eğer kanun varsa adalet varsa o doktorun görevıne son verılmelı ve diplomasına derhal el konmalı eğer hasta doktorun kan davalısıdahi olsa muayene etmek zorundadır hastanın suçu varsa adalet gereken cezayı verırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Kusura bakmayinda doktor hakki doktor hakki neden kimse asagilanan vatantadasin hakkini sormuyor 184 u arioz hemen doktorun yapacagi bisey yok proaedur bole degip sikayetimizi dikkate bile almiyorlar ilk once doktorlar kendilerine ceki duzen versin insanlara saygili iyi davransinCevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
-
Aile Hekimleri hepsi değil bir çoğu agrasif hiç memnun degilm gitmiyorum zaten kendilerini başhekim yada hastanenin sahibi sanıyorlarCevap Yaz 17 4 Yayından Kaldır
-
Arkadaş herkes yerini ve haddini bileçek hasta hastalığının doktorda doktorluğuCevap Yaz 101 1 Yayından Kaldır
-
Ya bu kadin dan biktik ya ama doktor haksiz bence nolursa olsun o bi hasta.Ama bunlarin herseyi yalan oldugu icin bence Tugba Ekinci yalan soyluyo :)Cevap Yaz 49 3 Yayından Kaldır