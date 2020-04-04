Giresunlu vatandaştan sağlık çalışanlarına destek Giresun'da yaşayan Recep Karakoç, fındık bahçesinden elde edeceği ürünün bir bölümünü sağlık çalışanlarına vereceğini açıkladı.

Giresun'da yaşayan Recep Karakoç, fındık bahçesinden elde edeceği ürünün bir bölümünü sağlık çalışanlarına vereceğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını konusunda mücadele veren sağlık çalışanları için bir destekte Giresun'dan geldi. Salgınla mücadele konusunda hayatlarını riske atarak görev yapan sağlık çalışanları için balkonlardan yapılan alkış desteğinin ardından Giresun'dan farklı bir destek geldi. Giresun'da yaşayan Recep Karakoç köyde kendisine ait olan fındık bahçesinden elde edeceği ürünün bir bölümünü yaşadığı ilçedeki sağlık kurumlarında görev yapan sağlık personellerine vereceğini açıkladı. - GİRESUN

Kaynak: İHA