Giresun Ziraat Odası'nda çiftçi belgesi yoğunluğu

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bu akşam başlayacak tam kapanma döneminde tarımsal faaliyetlerine devam etmek isteyen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt için Ziraat Odaları'nın önlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bu akşam başlayacak tam kapanma döneminde tarımsal faaliyetlerine devam etmek isteyen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt için Ziraat Odaları'nın önlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Giresun Ziraat Odası'na gelen çiftçiler, ÇKS belgesi almak için başvuru yaparken, çiftçiler oda önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarına da bazı vatandaşların dikkat etmediği görüldü.

Giresun'da da fındık bahçelerinde çalışmak isteyen üreticilerden Mehmet Emin Aydın, tam kapanma sürecinde köyüne giderek tarımla ilgileneceğini söyledi. Bu nedenle gerekli belgeyi almak için ziraat odasına geldiğini belirten Aydın, "Köyde fındık bahçem var. Bu zamanlarda bahçeye gübre atma ve ilaçlama dönemindeyiz. Bu nedenle tarlada bahçede çalışmam gerekiyor. Bu çalışmalarımı yapabilmek için yasaktan muaf tutulmam gerekiyordu ve Çiftçi Kayıt Belgemi almak için sıra bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ise 29 Nisan Perşembe akşamında itibaren ülke genelinde 17 gün uygulanacak olan 'tam kapanma' süresinde tarımsal alanda üretimin aksamaması adına ziraat odaları tarafından üreticilere verilen 'Çiftçi Belgesi'ni suistimal eden üreticilere güvenlik güçleri tarafından cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı