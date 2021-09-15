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Giresun Valisi Enver Ünlü, Espiye'de incelemelerde bulundu

AA / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel
Giresun Valisi Enver Ünlü, Espiye'de incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Enver Ünlü, Espiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Espiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ünlü, beraberindeki Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve diğer ilgililerden oluşan heyet ile 22 Ağustos 2020'de bölgede etkili olan sel afeti nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Sel tahribatına uğrayan köy grup yollarında yapılan bakım ve onarım, tahkimat duvarı ve menfez yapım çalışmalarını inceleyen Ünlü, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Espiye'de incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Enver Ünlü, Espiye'de incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Enver Ünlü, Espiye'de incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Enver Ünlü, Espiye'de incelemelerde bulundu

AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri
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