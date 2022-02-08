Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı
AA, Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.
GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Keşap ilçesindeki fakülte binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Giresun, Keşap, Espiye ve Bulancak belediyeleri itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın sırasında binada bulunan personelin dışarı çıktığı, yaralı olmadığı bildirildi.
AA / Atakan Çıtlak - Güncel