Giresun'un neyi meşhur? Giresun'un meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Giresun'un nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Giresun'un nesi meşhur, neyi meşhur? Giresun'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Giresun'un en meşhur içecekleri nelerdir? Giresun'un en meşhur yemekleri, Giresun'un en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Giresun'un neyi meşhurdur, Giresun'un nesi meşhur? Giresun'un en meşhur yiyecekleri nelerdir?

GİRESUN'UN NEYİ MEŞHUR?

Giresun ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Merevcen

Sakarca Mücveri

Samaksa

Siron

Isırgan Otu Yemeği

Çalıçileği Çorbası

Fırın Kurusu Fasülye

Kiraz Tuzlusu Kavurması

Lahana Dilbesi

Tavada Mısır Ekmeği

Taflan Tuzlusu Kavurması

Fındıklı Badem Tatlısı

Hamsi Böreği

Pazı Mücveri

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Giresun'un en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.