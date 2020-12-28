Giresun'un neyi meşhur? Giresun'un meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Giresun'un nesi meşhur?
Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Giresun'un nesi meşhur, neyi meşhur? Giresun'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Giresun'un en meşhur içecekleri nelerdir? Giresun'un en meşhur yemekleri, Giresun'un en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...
Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Giresun'un neyi meşhurdur, Giresun'un nesi meşhur? Giresun'un en meşhur yiyecekleri nelerdir?
GİRESUN'UN NEYİ MEŞHUR?
Giresun ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Merevcen
- Sakarca Mücveri
- Samaksa
- Siron
- Isırgan Otu Yemeği
- Çalıçileği Çorbası
- Fırın Kurusu Fasülye
- Kiraz Tuzlusu Kavurması
- Lahana Dilbesi
- Tavada Mısır Ekmeği
- Taflan Tuzlusu Kavurması
- Fındıklı Badem Tatlısı
- Hamsi Böreği
- Pazı Mücveri
- Yağlaş
Giresun'un en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.