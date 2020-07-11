Giresun'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek Giresun'da Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına destek verildi.

Giresun'da Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına destek verildi.

AK Parti Giresun İl Başkanlığı öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinlik ile Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne kavuşturulmasına destek olundu.

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, burada yaptığı basın açıklamasında, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla bu onurlu günün tarihine şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra bir kez daha toplumun hizmetine sunulmasının yıllardır ülkedeki her ferdin uzun süredir büyük heyecan ve hasretle beklediği bir karar olduğunu vurgulayan Tatlı, "Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti ve İslam'ın en önemli değerlerinden biridir. Asırlık rüyamız Ayasofya'nın cemaatiyle buluşacağı 24 Temmuz günü bu devletin başarılarla dolu tarihindeki yerini altın harflerle alacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından meydandaki vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Kaynak: AA