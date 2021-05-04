Son dakika haberi! Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Son dakika haberi! Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ÖZTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: - Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Giresun'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

- Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

GİRESUN - Giresun'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen U.E. ve U.K. isimli şahıslar Espiye ilçesinde yakalandılar. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarla birlikte uyuşturucu depolamak amacıyla kaldıkları tespit edilen Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki otel odasında arama yapıldı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı, Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 1605 gram bonzai, 27 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 adet kilitli poşet, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 600 TL para ele geçirildi.

Şüpheliler U.E. ve U.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Son dakika haberi! Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Son dakika haberi! Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ÖZTÜRK

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