Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun merkeze bağlı Hamidiye Köyü'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Giresun merkeze bağlı Hamidiye Köyü'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hamidiye Köyü istikametinde seyir halinde bulunan Ali Dursun Öztürk (64) yönetimindeki 28 AD 296 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak bahçe içerisine yuvarlandı. Meydana gelen kazada, sürücü Dursun Ali Öztürk yaralanırken, araçta bulunan 58 yaşındaki Emine Öztürk ise hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ehliyetsiz araç kullanıp kaza yapan sevgilisini olay yerinde bırakıp kaçtı
Ehliyetsiz araç kullanıp kaza yapan sevgilisini olay yerinde bırakıp kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ümit Dündar Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Gülben Ergen Aleyna Tilki Burcu Biricik İbrahim Çelikkol
Spor Muslera Mete Gazoz Fatih Terim Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 10:43:48. #1.15#

title