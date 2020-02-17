Giresun'da tırın çarptığı yaşlı adam öldü
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Giresun'da tırın çarptığı yaşlı adam öldü

Giresun'un Bulancak ilçesinde tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

17.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:45
Giresun'da tırın çarptığı yaşlı adam öldü

'un ilçesinde tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Mehmet Sadık Özkahveci idaresindeki 33 DFC 84 plakalı tır, Sanayi Mahallesi Fatih Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 'a (79) çarptı.

Durmuş kaza yerinde hayatını kaybetti. Tırın sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ali Durmuş'un cenazesi sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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