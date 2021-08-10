Giresun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Giresun'un Bulancak ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yusuf Korkmaz'ın kullandığı 28 M 5327 plakalı yolcu minibüsü, Küçüklü kavşağında, Hanife Yüksel idaresindeki 67 ABE 245 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Devrilen minibüsteki sürücü ile 3 yolcu, sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız