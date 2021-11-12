Giresun'da kamyonetin dereye yuvarlandığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Haberler
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Giresun'da kamyonetin dereye yuvarlandığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

AA / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel
Giresun'da kamyonetin dereye yuvarlandığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Cihan Öksüz (22) idaresindeki 28 RA 618 plakalı kamyonet, Yeşilpınar köyü Çeşmeardı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

Sürücünün yara almadığı kazada, dayısı Muhammet Öksüz olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan, sürücünün babası Ali Öksüz ile yengesi Zeynep Öksüz ise Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.???????

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AA / Aytekin Özdemir - Son Dakika Haberleri

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