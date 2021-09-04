Giresun'da iki kedi yavrusu canice öldürüldü
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Giresun'da iki kedi yavrusu canice öldürüldü

Giresun'da iki kedi yavrusu canice öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde iki kedi yavrusu, birinin başı ve bacakları, diğeri de çeşitli yerlerinden kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde iki kedi yavrusu, birinin başı ve bacakları, diğeri de çeşitli yerlerinden kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Şebinkarahisar'ın Bülbül mahallesinde bir ara sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre PTT caddesindeki bir ara sokakta birinin başı ve bacakları kesilmiş iki kedi yavrusu ölü olarak bulundu. Hayvan severlerin sosyal medyadan duruma tepki göstermesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Şebinkarahisar'da yaşanan üzücü olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek konuyu takip ettiklerini ve olayın faillerinin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ifade etti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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