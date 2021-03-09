Giresun'da 100 metrekarenin üzerinde bulunan tüm işletmelerde ayrım yapılmaksızın HES kodu sorgulaması yapılacak
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Giresun'da 100 metrekarenin üzerinde bulunan tüm işletmelerde ayrım yapılmaksızın HES kodu sorgulaması yapılacak

09.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:59

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Giresun'da Valilik, kent genelinde 100 metrekarenin üzerinde bulunan tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde çalışan ile müşteri ayrımı yapılmaksızın HES kodu sorgulaması yapılacağını açıkladı.

Giresun Valiliği, 100 metrekarenin üzerindeki tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde HES kodu sorgulanması yapılacağını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandığı belirtildi.

KOLLUK KUVVETLERİNE BİLDİRİLECEK

İl genelinde 100 metrekare üzerinde bulunan tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde çalışan, müşteri ayrımı yapılmaksızın HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, HES kodu yüksek riskli ve riskli olan kişilerin kolluk kuvvetlerine bildirileceği aktarıldı.

PARA CEZASI VERİLECEK

Açıklamada, kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince para cezası verileceğine işaret edildi. Aykırılık durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç tekil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Giresun'da 100 metrekarenin üzerinde bulunan tüm işletmelerde ayrım yapılmaksızın HES kodu sorgulaması yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

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