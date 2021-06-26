Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ
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Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı (2) - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜKÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜGiresun'un Alucra ilçesinde şiddetli sağanakla derenin taşması sonucu meydana gelen taşkına, çevrede otladıkları sırada yakalanan besici Yılmaz Bodur'a ait 10 küçükbaş öldü.

Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı (2) - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ

KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ

Giresun'un Alucra ilçesinde şiddetli sağanakla derenin taşması sonucu meydana gelen taşkına, çevrede otladıkları sırada yakalanan besici Yılmaz Bodur'a ait 10 küçükbaş öldü. Bölgede belediyenin iş makineleri eşliğinde temizleme ve moloz kaldırma çalışması sürerken, Dursun Kılıçkaya'ya ait 50'ye yakın arı kovanı da selde hasar gördü. Mahallede bazı atölye esnafı da iş yeri içerisine dolan sel sularını temizlemek için çalışma başlattı.

'ALAH BETERİNDEN SAKLASIN'

Alucra İlçe Belediye Başkanı Suat Aybar, taşkında can kaybı ve yaralananın olmadığını, AFAD ekiplerince ilçede hasar tespiti çalışması başlatılacağını söyledi. Aybar, İlçemizde aşırı yağıştan dolayı sel yaşanmış, işyerlerine su basmıştır, yayla hayvanları da ölmüştür. Allah beterinden saklasın, vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun dedi.

Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ
Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ
Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ
Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ
Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ
Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ
Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ
Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ
Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ
Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ
Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ
Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ
Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ
Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ
Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı - KÜÇÜKBAŞLAR ÖLDÜ - Haberler
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