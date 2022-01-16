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Giresun'da eğitim öğretime kar engeli

Giresun'da eğitim öğretime kar engeli
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede tüm, 7 ilçede de köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verilecek.

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede tüm, 7 ilçede de köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Doğankent, Espiye, Görele, Eynesil, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde ise köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.

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AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede tüm, 7 ilçede de köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verilecek.

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