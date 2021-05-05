Giresun'da ayı yavrusu "Pamuk" koruma altına alındı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde vatandaşlarca bulunan "Pamuk" ismi verilen yavru ayı koruma altına alındı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde vatandaşlarca bulunan "Pamuk" ismi verilen yavru ayı koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürü Ali Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yağlıdere ilçesine bağlı Yeniyazlık köyünde yol kenarında ayı yavrusunu fark edenlerin durumu kendilerine bildirdiklerini söyledi.

Yaklaşık bir aylık olduğunu tahmin ettikleri dişi yavrunun kurumda koruma altına alındığını ifade eden Hıdır, yaptıkları sağlık kontrollerinde de herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını belirtti.

Hıdır, hayvanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Bursa Karacabey Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderileceğini ve bakımının burada devam edileceğini dile getirdi.

Mayıs ayıyla birlikte özellikle karacaların yavrulama sürecinin başladığını, vatandaşlardan bu konuda çok hassas ve dikkatli olmalarını da isteyen Hıdır, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan tek başına olan karaca yavrularından uzak durmalarını ve onlara dokunmamalarını istiyoruz. Zira hiçbir annenin yavrusunu terk etmeyeceğini biliyoruz. Bu tüm yaban hayvanları için de geçerli. İnsanlar, yavruya müdahale ettiklerinde anne korkuyla yavrusundan uzaklaşmakta."

Yaban hayvanlarının doğadan koparılmamasının büyük önem arzettiğini vurgulayan Hıdır, "Dokunmayın, bırakın yaşasın. Doğada kalsın. Bu nedenle karaca yavrularından uzak durulmalı, dokunulmamalı. Vatandaşlarımızın bunu önemle rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak