Firar eden Ceren'in katilinin koğuş arkadaşı Ordu'da yakalandı

07.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:53

Giresun'un Espiye ilçesinde bulunan L Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinde 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklu bulunan ve bir süre önce tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçan Ömer B., Ordu'da yakalandı.

Giresun'da, 'adam öldürmek ve ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından sabıkalı olan ve Espiye'deki açık cezaevinden bir süre önce firar eden Ömer B. adlı mahkum, Ordu'da akrabalarının evinde yakalandı.

CEREN'İN KATİLİYLE AYNI KOĞUŞTA KALMIŞ

Kayıtlara göre bir yıl önce Ordu Cezaevinden Samsun'a, oradan Sivas'a, ardından da Giresun'un Espiye ilçesindeki açık cezaevine nakledilen mahkumun Ordu Cezaevinde mahkumken Ceren Özdemir'in katiliyle bir süre aynı koğuşta kaldığı öğrenildi.

İKİ KİŞİNİN FİRAR ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katli zanlısı Özgür Arduç'un, 1 Aralık günü firar ettiği Ordu Efirli Açık Cezaevi'ndeki 2 arkadaşının dün firar ettiği iddia edildi.

Sosyal medyada ortaya atılan iddialar üzerine Ordu Üniversitesi ve öğrenci yurdu çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi sarsan acı olay, salı günü saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA