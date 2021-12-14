Giresun Adası'nda gelecek yıl yeni arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Adası'nda, gelecek yıl başlayacak kazı çalışmalarının uzun süre devam edeceğine ve çok önemli tarihi eserlerin gün yüzüne çıkacağına inandıklarını söyledi.

Giresun Adası'nda incelemelerde bulunan Vali Ünlü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazanfer İltar'dan adada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ünlü, burada gazetecilere, önceki yıllarda adada kazı çalışmalarının yapıldığını ve buranın tarihine ışık tutacak önemli bulgulara ulaşıldığını belirtti.

Adanın çok önemli bir hazine, kültür varlığı olduğuna işaret eden Ünlü, "Burası Doğu Karadeniz'in yaşanabilir tek adası, mitolojik bir ada, efsanelere konu olmuş bir ada." dedi.

Ünlü, gelecek yıl adanın yeni bölgelerinde arkeolojik kazı çalışmaları yapılacağını kaydederek, bunun için kazıların yapılacağı alanlarda yer tespitlerinin tamamlandığını aktardı.

Önemli tarihi bulgulara ulaşılmasını hedeflediklerini dile getiren Ünlü, şöyle devam etti:

"Burada önümüzdeki yıl başlayacak kazı çalışmalarının uzun süre devam edeceğine ve çok önemli tarihi eserlerin gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz. Bu tarihi eserlerimizi yapacağımız yürüyüş rotasında konumlandırarak burayı Giresun için önemli bir turizm merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu değerleri tekrar gün yüzüne çıkararak halkımızla buluşturmak istiyoruz."

Vali Ünlü, Giresun Adası'nı 2021 yılında Kovid-19 salgınına rağmen 25-30 bin kişinin ziyaret ettiğini ve bunun önemli bir rakam olduğunu belirterek, adayı gelecek yıl önemli bir kültür durağı haline getirmek istediklerini söyledi.

Doç. Dr. Gazanfer İltar ise Giresun Adası'ndaki arkeolojik çalışmaları 2009'dan bu yana devam ettirdiklerini, daha önce kilise, şapel kazılarının tamamlandığını, gelecek yıl yapılacak yeni kazı alanları ve yol haritasının belirlendiğini aktardı.